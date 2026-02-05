Шмыгаль: Норвегия внесла еще 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Норвегия подписала новый взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в своем Х.

По словам Шмыгаля, общий взнос Норвегии в Фонд теперь составляет 163,6 млн евро.

"Эти средства помогут восстановить критически важные энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак, и поддержать Украину во время суровой зимы", – отметил он.

В целом через Фонд мобилизовано более 1,7 млрд евро от 36 доноров и обеспечено поставки критического оборудования по всей Украине, сообщил министр.

Ранее стало известно, что Швеция решила выделить 100 млн долларов энергетической поддержки.

Сообщалось также, что Франция выделяет 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.