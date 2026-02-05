Трамп підтримав "справжнього друга і борця" Орбана на виборах цієї весни

Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перед парламентськими виборами, що відбудуться 12 квітня.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому написав, що "високоповажний прем'єр-міністр" Угорщини Віктор Орбан є "справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів".

"Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює, щоб захистити Угорщину, розвинути економіку, створити робочі місця, сприяти торгівлі, зупинити нелегальну імміграцію та забезпечити законність і порядок!" – написав Трамп.

Він додав, що відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли "нових висот співпраці та вражаючих досягнень" за його адміністрації, і значною мірою це відбулося, за його словами, завдяки Орбану.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці. Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання в 2022 році і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан – справжній друг, борець і переможець, і я повністю та беззастережно підтримую його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини – він ніколи не підведе великий народ Угорщини", – написав Трамп.

Варто зазначити, що зазвичай президенти США прямо не підтримують кандидатів на виборах в інших країнах

Нагадаємо, Дональд Трамп підтримав Орбана напередодні парламентських виборів у 2022 році.

У жовтні 2025 року Трамп побажав Орбану успіхів на прийдешніх виборах у 2026 році та висловив упевненість, що він зможе перевершити попередній результат.