Трамп поддержал "истинного друга и борца" Орбана на выборах этой весной

Президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Глава Белого дома написал, что "уважаемый премьер-министр" Венгрии Виктор Орбан является "действительно сильным и влиятельным лидером, который имеет доказанный опыт достижения феноменальных результатов".

"Он неустанно борется за свою великую страну и народ, которых он любит, так же как я за Соединенные Штаты Америки. Виктор упорно работает, чтобы защитить Венгрию, развить экономику, создать рабочие места, способствовать торговле, остановить нелегальную иммиграцию и обеспечить законность и порядок!" – написал Трамп.

Он добавил, что отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли "новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений" при его администрации, и в значительной степени это произошло, по его словам, благодаря Орбану.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и впредь продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова. Виктор Орбан – настоящий друг, боец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии – он никогда не подведет великий народ Венгрии", – написал Трамп.

Стоит отметить, что обычно президенты США прямо не поддерживают кандидатов на выборах в других странах

Напомним, Дональд Трамп поддержал Орбана накануне парламентских выборов в 2022 году.

В октябре 2025 года Трамп пожелал Орбану успехов на предстоящих выборах в 2026 году и выразил уверенность, что он сможет превзойти предыдущий результат.