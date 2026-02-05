Орбан обурений, що в ЄС заборонили "другу сторону" війни в Україні

Глава угорського уряду Віктор Орбан звинуватив Брюссель у цензурі через те, що у ЄС діють санкції проти російської пропаганди, які були запроваджені і посилені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у виступі угорського прем'єра, відео якого Віктор Орабн опублікував у соцмережі Х.

Орбан заявив, що Європейський Союз, а саме Єврокомісія, ухвалила рішення не допускати жодних російських джерел інформації на територію ЄС.

"Тобто сьогодні ситуація така: коли ви дивитеся телебачення, слухаєте радіо, користуєтеся інтернетом, то в Євросоюзі дозволені аргументи, репортажі та аналітика на підтримку української позиції, і водночас існує регламент – публічний регламент, – який забороняє державам-членам ознайомлюватися з російською аргументацією, що заперечує цю українську точку зору", – поскаржився Віктор Орбан.

Він обурився, що "іншу сторону", тобто російську, загалі не дозволено показувати.

"Ось до чого ми дійшли сьогодні, коли думаємо про Брюссель і про цензуру – така нині ситуація. Ми це проковтнули. По суті, навіть протестів проти цього не було. Ми не прийняли це свідомо, але змирилися з тим, що "так воно є". Хоча якщо добре замислитися, у нормальній ситуації так бути не повинно", – заявив Орбан.

У дописі він зазначив, що європейців "мають право вислухати всі аргументи і зробити власні висновки". "Це брюссельська цензура, яка за своєю суттю є орвеллівською", – написав угорський прем’єр.

