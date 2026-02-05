Орбан возмущен, что в ЕС запретили "вторую сторону" войны в Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан обвинил Брюссель в цензуре из-за того, что в ЕС действуют санкции против российской пропаганды, которые были введены и усилены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выступлении венгерского премьера, видео которого Виктор Орбан опубликовал в соцсети Х.

Орбан заявил, что Европейский Союз, а именно Еврокомиссия, приняла решение не допускать никаких российских источников информации на территорию ЕС.

"То есть сегодня ситуация такова: когда вы смотрите телевидение, слушаете радио, пользуетесь интернетом, то в Евросоюзе разрешены аргументы, репортажи и аналитика в поддержку украинской позиции, и в то же время существует регламент – публичный регламент, – который запрещает государствам-членам знакомиться с российской аргументацией, отрицающей эту украинскую точку зрения", – пожаловался Виктор Орбан.

Он возмутился, что "другую сторону", то есть российскую, вообще не разрешается показывать.

"Вот к чему мы пришли сегодня, когда думаем о Брюсселе и о цензуре – такая сейчас ситуация. Мы это проглотили. По сути, даже протестов против этого не было. Мы не приняли это сознательно, но смирились с тем, что "так оно есть". Хотя если хорошо подумать, в нормальной ситуации так быть не должно", – заявил Орбан.

В посте он отметил, что европейцы "имеют право выслушать все аргументы и сделать собственные выводы". "Это брюссельская цензура, которая по своей сути является орвеллианской", – написал венгерский премьер.

Напомним, накануне в "ЕвроПравде" глава МИД Украины Андрей Сибига назвал Орбана угрозой для собственного народа и для закарпатских венгров.

Также Сибига объяснил свои последние острые заявления в адрес Венгрии и заверил, что Украина готовится к различным сценариям после венгерских парламентских выборов, которые должны пройти в апреле.