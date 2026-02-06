Новые файлы Эпштейна свидетельствуют, что тот планировал покупку немецкого банка

Американский педофил-финансист Джеффри Эпштейн хотел купить немецкий частный банк Sal. Oppenheim в 2009 году.

Об этом свидетельствуют новые обнародованные документы, пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

В письме от 2009 года Эпштейн заявил, что ни один "разумный человек не хотел бы, чтобы американский банк вмешивался в самые интимные подробности его бизнеса".

Согласно исследованию немецких NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, это электронное письмо является частью разговора, в котором Эпштейн вместе с тогдашними высокопоставленными сотрудниками крупного американского банка J.P. Morgan хотел инициировать поглощение банка Sal. Oppenheim, расположенного в Кельне.

Новый банк должен был предлагать клиентам самый высокий уровень конфиденциальности на банковском рынке США. Клиенты должны были быть защищены от строгого финансового надзора США, как "Великая китайская стена".

Как свидетельствуют документы, он был готов заплатить за это полмиллиарда долларов. Согласно документам, на тот момент он намеревался разместить свой банк в Люксембурге, где Sal. Oppenheim уже имел офис.

Также отмечается, что сам Эпштейн был давним клиентом J.P. Morgan, а позже – Deutsche Bank. Финансовое учреждение должно было выплатить более $100 млн в прошлом, поскольку американские власти смогли доказать, что оно нарушило свои обязанности по надлежащей проверке.

В частности, J.P. Morgan также выплатил сотни миллионов долларов США в виде компенсационных выплат жертвам Эпштейна. Сейчас банки называют ошибкой то, что обслуживали Эпштейна как клиента.

Напомним, недавно премьер Польши Дональд Туск сообщил о создании аналитической группы, которая будет заниматься расследованием польских аспектов скандала в США, связанного с обнародованием новой информации о деятельности финансиста Джеффри Эпштейна.

Также писали, что Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование информации о возможной торговле людьми в стране после обнародования новых файлов Эпштейна.

Кроме того, стало известно, что Всемирный экономический форум проводит расследование в отношении своего президента и генерального директора Борге Бренде после того, как в недавно опубликованных документах стало известно о его отношениях с Эпштейном.

