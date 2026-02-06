Демократи розкритикували рішення посла США в Польщі припинити контакти зі спікером Сейму

Демократи з Комітету з закордонних справ Палати представників розкритикували рішення посла США в Польщі Тома Роуза припинити контакти зі спікером польського парламенту Влодзімежем Чажастим через його коментарі щодо президента Дональда Трампа.

Про це вони написали у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, Роуз заявив, що "обурливі та безпідставні образи на адресу президента Трампа" з боку Чажастого зробили його "серйозною перешкодою для чудових відносин" з прем'єр-міністром Дональдом Туском та його урядом, а відтак оголосив про припинення будь-яких контактів із спікером Сейму.

"Розрив дипломатичних відносин із союзником через дріб'язкову і незаслужену кампанію Трампа за Нобелівську премію миру лише підтверджує думку про те, що він є "транзакційним" і "орієнтованим на силу", – заявили демократи з Комітету з закордонних справ Палати представників.

Зазначимо, Роуз не уточнив, які саме коментарі спонукали його до такого рішення. Однак Чажастий заявив на початку тижня, що відмовився підписати лист, розповсюджений спікером Палати представників США Майком Джонсоном, в якому Трампа номінують на Нобелівську премію миру.

30 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що підтримає висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, однак за умови, що той допоможе завершити війну в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп цьогоріч не отримав премію миру.