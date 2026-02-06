Туск о решении посла США: "Союзники должны уважать друг друга, а не читать лекции"

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на резонансное решение посла США в стране прекратить любые контакты со спикером Сейма Влодзимежем Чажастым из-за его комментариев в адрес президента Дональда Трампа.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, Том Роуз заявил, что "возмутительные и безосновательные оскорбления в адрес президента Трампа" со стороны Чажастого стали "серьезным препятствием для прекрасных отношений" с премьер-министром Дональдом Туском и его правительством, а затем объявил о прекращении любых контактов со спикером Сейма.

Туск раскритиковал такое заявление дипломата.

"Господин посол Роуз, союзники должны уважать друг друга, а не читать лекции. По крайней мере так мы, здесь, в Польше, понимаем партнерство", – заявил польский премьер-министр.

Это же решение Роуза раскритиковали и демократы из Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Отметим, Роуз не уточнил, какие именно комментарии побудили его к такому решению. Однако Чажастый заявил в начале недели, что отказался подписать письмо, распространенное спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, в котором Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира.