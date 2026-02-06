У Литві хочуть залучити в країну більше українських компаній ОПК

В уряді Литви зацікавлені залучати в країну більше українських компаній оборонпрому передових напрямків та у зв’язку з цим допускають навіть фінансову підтримку "у деяких випадках".

Про це в інтерв’ю суспільному мовнику LRT сказав міністр фінансів Кріступас Ватіекуна, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що Литва зацікавлена приваблювати в країну українських виробників ОПК найбільш передових напрямків.

"Держава може допомогти поєднувати усю цю мозаїку: ділитися потрібними контактами, "заводити" бізнес, і в деяких випадках може навіть допомагати фінансово – частина діяльності Національного банку розвитку ILTE зараз спрямована на розвиток оборонної індустрії… Біло б найкраще, якщо це буде самодостатній приватний бізнес, що буде заробляти, давати робочі місця і виробляти те, що потрібне Литві і нашим партнерам", – сказав Ватіекуна.

Литва найбільш зацікавлена у далекобійних безпілотниках, іншій сучасній зброї та мінах.

Він також зазначив, що Литва дещо відстає у перейманні новітнього українського досвіду від, наприклад, Данії.

"Оборонна індустрія Литви в цілому працює і розширюється, але ми б хотіли побачити більш активне використання українського досвіду і технологічних знань", – зазначив міністр.

Нагадаємо, в уряді України повідомляли, що у лютому виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для України у Британії має сягнути 1000 на місяць.

Україна та Норвегія у листопаді 2025 року підписали документ про спільне виробництво українських дронів.