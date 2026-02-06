В Литве хотят привлечь в страну больше украинских компаний ОПК

В правительстве Литвы заинтересованы привлекать в страну больше украинских компаний оборонпрома передовых направлений и в связи с этим допускают даже финансовую поддержку "в некоторых случаях".

Об этом в интервью общественному вещателю LRT сказал министр финансов Криступас Ватиекуна, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Литва заинтересована привлекать в страну украинских производителей ОПК наиболее передовых направлений.

"Государство может помочь складывать всю эту мозаику: делиться нужными контактами, „заводить" бизнес, и в некоторых случаях может даже помогать финансово – часть деятельности Национального банка развития ILTE сейчас направлена на развитие оборонной индустрии... Было бы лучше всего, если это будет самодостаточный частный бизнес, который будет зарабатывать, давать рабочие места и производить то, что нужно Литве и нашим партнерам", – сказал Ватиекуна.

Литва наиболее заинтересована в дальнобойных беспилотниках, другом современном оружии и минах.

Он также отметил, что Литва несколько отстает в перенимании новейшего украинского опыта от, например, Дании.

"Оборонная индустрия Литвы в целом работает и расширяется, но мы бы хотели увидеть более активное использование украинского опыта и технологических знаний", – отметил министр.

Напомним, в правительстве Украины сообщали, что в феврале производство дронов-перехватчиков Octopus для Украины в Британии должно достичь 1000 в месяц.

Украина и Норвегия в ноябре 2025 года подписали документ о совместном производстве украинских дронов.