ЗМІ: у Польщі вносять законопроєкт про посилення покарання за наругу над прапором ЄС
Політичний блок прем’єра Дональда Туска "Громадянська коаліція" невдовзі внесе до Сейму проєкт закону про посилення відповідальності за наругу над прапором Європейського Союзу.
Про це з посиланням на джерела у політсилі повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
"Громадянська коаліція" невдовзі внесе до Сейму проєкт закону, який краще захистить прапор ЄС та запровадить жорсткішу відповідальність за його умисне паплюження чи знищення.
У минулому подібний проєкт вже ініціювали – у 2019 році від партії "Новочесна", яка згодом влилася у "Громадянську коаліцію".
Зараз розробили схожий законопроєкт, але з деякими змінами. Він отримав позитивну оцінку президії "Громадянської коаліції" і зараз перебуває на розгляді офісу прем’єра. Після коментарів та пропозицій сформують фінальну версію для внесення до Сейму.
"Ми прагнемо надати юридичний захист символу ЄС, але й не хочемо прирівнювати його до прапора Польщі", – зазначив анонімний співрозмовник журналістів у політсилі. Він пояснив, що зараз прапор ЄС юридично не має того ж рівня захисту, як прапори держав, оскільки це наддержавне утворення.
У межах проєкту "Про символи ЄС та їхній захист" пропонують карати штрафами до 5000 злотих за неналежне використання чи наругу над прапором; до 2000 злотих – за перешкоджання демонстрації символіки ЄС під час церемонії; в окремих випадках, за публічне нищення символіки ЄС – обмеженням чи позбавленням волі на термін до 1 року.
"Ми вже бачили, що у нас траплялося. Христина Павлович називала прапор ЄС "ганчіркою", Гжегож Браун викрадав його, топтався на ньому й палив. Вони не отримали покарання. Це має змінитися, щоб подібні інциденти не повторювались у майбутньому", – зазначив співрозмовник у "Громадянській коаліції".
Нагадаємо, Гжегож Браун все ж втратив депутатський імунітет і постав перед судом за інші його скандальні вчинки. Політик відзначився у тому числі зняттям українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській.
Політсила Брауна наприкінці 2025 року вперше стала третьою за популярністю.