СМИ: в Польше вносят законопроект об ужесточении наказания за надругательство над флагом ЕС

Политический блок премьера Дональда Туска "Гражданская коалиция" вскоре внесет в Сейм проект закона об ужесточении ответственности за надругательство над флагом Европейского Союза.

Об этом со ссылкой на источники в политсиле сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

"Гражданская коалиция" вскоре внесет в Сейм проект закона, который лучше защитит флаг ЕС и введет более жесткую ответственность за его умышленное осквернение или уничтожение.

В прошлом подобный проект уже инициировали – в 2019 году от партии "Новочесна", которая впоследствии влилась в "Гражданскую коалицию".

Сейчас разработали похожий законопроект, но с некоторыми изменениями. Он получил положительную оценку президиума "Гражданской коалиции" и сейчас находится на рассмотрении офиса премьера. После комментариев и предложений сформируют финальную версию для внесения в Сейм.

"Мы стремимся предоставить юридическую защиту символу ЕС, но и не хотим приравнивать его к флагу Польши", – отметил анонимный собеседник журналистов в политсиле. Он пояснил, что сейчас флаг ЕС юридически не имеет того же уровня защиты, что и флаги государств, поскольку это наднациональное образование.

В рамках проекта "О символах ЕС и их защите" предлагают наказывать штрафами до 5000 злотых за ненадлежащее использование или надругательство над флагом; до 2000 злотых – за препятствование демонстрации символики ЕС во время церемонии; в отдельных случаях, за публичное уничтожение символики ЕС – ограничением или лишением свободы на срок до 1 года.

"Мы уже видели, что у нас случалось. Христина Павлович называла флаг ЕС "тряпкой", Гжегож Браун похищал его, топтался на нем и сжигал. Они не получили наказания. Это должно измениться, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", – отметил собеседник в "Гражданской коалиции".

Напомним, Гжегож Браун все же лишился депутатской неприкосновенности и предстал перед судом за другие его скандальные поступки. Политик отличился в том числе снятием украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской.

Политическая сила Брауна в конце 2025 года впервые стала третьей по популярности.