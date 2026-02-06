Глава МЗС Литви сподівається, що 20-й пакет санкцій проти РФ буде "амбітним"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив сподівання, що майбутній 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде "амбітним".

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що ЄС повинен посилити тиск на Москву, аргументуючи це тим, що Сполучені Штати в деяких аспектах зайняли більш жорстку позицію.

"Парадоксально, але попри всю критику і розчарування, спрямовані на Сполучені Штати, вони роблять більше, ніж Європейський Союз, у плані санкцій проти Росії. Я сподіваюся, що цей 20-й пакет, приурочений до річниці війни, нарешті буде амбітним, а не просто марним", – висловив сподівання глава МЗС Литви.

Будріс висловив цю думку під час візиту до Вашингтона, де, за його словами, він закликав американських посадовців посилити санкції проти Москви та тиснути на ЄС, щоб той діяв більш рішуче.

"Тут не слід тиснути на Україну. Українці вже зробили все, що могли. Вони відкриті, вони беруть участь у переговорах і ведуть переговори в Абу-Дабі. Давайте тиснути на Путіна", – додав Будріс.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила раніше, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують схвалити 24 лютого.

Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

Група європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.