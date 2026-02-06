Глава МИД Литвы надеется, что 20-й пакет санкций против РФ будет "амбициозным"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил надежду, что будущий 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет "амбициозным".

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что ЕС должен усилить давление на Москву, аргументируя это тем, что Соединенные Штаты в некоторых аспектах заняли более жесткую позицию.

"Парадоксально, но несмотря на всю критику и разочарование, направленные на Соединенные Штаты, они делают больше, чем Европейский Союз, в плане санкций против России. Я надеюсь, что этот 20-й пакет, приуроченный к годовщине войны, наконец будет амбициозным, а не просто бесполезным", – выразил надежду глава МИД Литвы.

Будрис высказал это мнение во время визита в Вашингтон, где, по его словам, он призвал американских чиновников усилить санкции против Москвы и давить на ЕС, чтобы тот действовал более решительно.

"Здесь не следует давить на Украину. Украинцы уже сделали все, что могли. Они открыты, они участвуют в переговорах и ведут переговоры в Абу-Даби. Давайте давить на Путина", – добавил Будрис.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила ранее, что новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России планируют одобрить 24 февраля.

Известно, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".

Группа европейских комиссаров, в которую войдет еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, прибывает с визитом в Киев к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.