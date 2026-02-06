Лавров назвав "жалюгідною дипломатією" заяви Макрона про плани подзвонити Путіну

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав "жалюгідною дипломатією" публічні заяви президента Франції Емманюеля Макрона про плани поговорити з очільником Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT.

Лавров покритикував Макрона за те, що він говорить про наміри поговорити з правителем РФ, але досі не телефонував.

"Знаєте, це несерйозно, це якась така жалюгідна дипломатія. Якщо ти хочеш зателефонувати і про щось серйозно поговорити – ну телефонуй, Путін завжди візьме слухавку. Він завжди вислухає будь-які пропозиції. А якщо піде мова про серйозні пропозиції, то маю вас запевнити – вони не залишаться без серйозної, конкретної, практичної реакції", – сказав глава МЗС РФ.

Два тижні тому Лавров назвав заяву президента Франції Емманюеля Макрона про плани поговорити з Владіміром Путіним "роботою на публіку".

Цього тижня Макрон повідомив журналістам, що Єлисейський палац продовжує роботу з відновлення діалогу з Путіним, додавши, що це робиться у консультаціях з Україною.

Неофіційно повідомляли, що 4 лютого дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну.

Паралельно прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією, назвавши Макрона як одного з потенційних кандидатів.

Водночас в уряді Естонії гостро розкритикували цей заклик президента і наголосили, що не бачать інакшого шляху, окрім подальшого тиску на Росію та її дипломатичної ізоляції.