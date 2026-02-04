Reuters: дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну

Дипломатичний радник французького президента Емманюель Бонн перебував у Москві у вівторок для переговорів із російськими посадовцями.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомило джерело, обізнане про зустріч, а також двоє дипломатичних джерел.

Один зі співрозмовників зазначив, що Бонн зустрівся з посадовцями Кремля. Він не надав додаткових деталей, окрім того, що метою було ведення діалогу з ключових питань, передусім щодо України.

Двоє дипломатичних джерел повідомили, що союзників поінформували про ініціативу, а Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, старшим радником правителя Росії Владіміра Путіна.

В адміністрації президента Франції не підтвердили і не спростували переговорів, але нагадали слова Емманюеля Макрона про те, обговорення з РФ відбуваються на технічному рівні у повній прозорості та у консультаціях з президентом України Володимиром Зеленським і головними європейськими союзниками.

У грудні Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У вівторок Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним. "Це готується, і тому відбуваються переговори на технічному рівні", – сказав він, додавши, що це робиться у консультаціях з Україною.

Нагадаємо, прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.