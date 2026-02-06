Лавров назвал "жалкими дипломатическими уловками" заявления Макрона о планах позвонить Путину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "жалкими дипломатическими уловками" публичные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с главой Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

Лавров раскритиковал Макрона за то, что он говорит о намерениях поговорить с правителем РФ, но до сих пор не звонил.

"Знаете, это несерьезно, это какая-то жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то серьезно поговорить – ну звони, Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях, то должен вас заверить – они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции", – сказал глава МИД РФ.

Две недели назад Лавров назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с Владимиром Путиным "работой на публику".

На этой неделе Макрон сообщил журналистам, что Елисейский дворец продолжает работу по восстановлению диалога с Путиным, добавив, что это делается в консультациях с Украиной.

Неофициально сообщалось, что 4 февраля советник Макрона посетил Москву для переговоров об Украине.

Параллельно премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией, назвав Макрона одним из потенциальных кандидатов.

В то же время в правительстве Эстонии резко раскритиковали этот призыв президента и подчеркнули, что не видят другого пути, кроме дальнейшего давления на Россию и ее дипломатической изоляции.