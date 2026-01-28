Прем'єрка Данії не вірить у повернення світового порядку, який панував дотепер

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що світовий порядок у тому вигляді, яким його знали дотепер, залишився в минулому, і сподіватися на його відновлення не варто.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила під час виступу у середу перед студентами університету Sciences Po в Парижі, її цитує The Guardian.

Фредеріксен, чия країна зіткнулась із зазіханнями США на її суверенну територію, попередила, що звична архітектура глобальної безпеки та співпраці остаточно зруйнована.

"Cвітовий порядок, яким ми його знаємо, закінчився, і я не думаю, що він повернеться", – переконана глава уряду Данії.

Коментуючи нещодавні напруження у відносинах із США щодо Гренландії, вона сказала, що обидві сторони поділяють занепокоєння щодо безпеки в Арктиці і "спробують знайти шлях до порозуміння з США".

У розмові зі студентами SciencesPo Фредеріксен також попередила, що "Росія не хоче миру з Європою", і закликала Європу та США "триматися разом".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час виступу у Sciences Po заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати.

Фредеріксен та Нільсен 28 січня зустрінуться в Парижі з президентом Емманюелем Макроном, щоб обговорити риторику президента США щодо Гренландії.

