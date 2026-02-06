Глава разведки Норвегии: "мировой порядок, каким мы его знали, исчезает"

Глава разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес заявил, что привычный мировой порядок разрушается и эти процессы усиливают различные угрозы для Норвегии.

Как сообщает NRK, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время презентации доклада разведки об оценках угроз для страны.

"Мы должны осознавать, что мировой строй, каким мы его знали, разрушается. Международные институты, сформированные после Второй мировой войны, ослабляются. Все это подрывает основу, на которой держалась безопасность Норвегии", – отметил глава разведки.

Россию называют самой большой угрозой безопасности для страны. Со стороны Москвы ожидают скрытых операций влияния, шпионажа, кибератак, потенциальных диверсий – особенно против критической инфраструктуры и энергетических объектов Норвегии.

Как считают, шпионская деятельность РФ может сосредоточиться на арктической части страны и архипелаге Шпицберген.

В докладе отмечают, что ослабление партнерства между США и Европой дает России и Китаю больше возможностей для утверждения своих интересов. Есть риск, что великие державы будут использовать экономическую и военную силу для реализации своих интересов в регионе вокруг них и создавать "сферы влияния".

В условиях растущего противостояния предполагают новую "гонку вооружений". Россия и Китай ожидаемо будут вкладываться в технологии военного назначения и могут продолжать совместные военные учения и сотрудничество, в том числе в Арктике.

"Норвегия и НАТО должны готовиться к столкновению с иной военной машиной России, чем та, которую мы знали раньше", – отметил Стенсонес.

Ожидается, что Россия, Китай, Иран будут активно пытаться вербовать агентов в Норвегии – через поощрение или шантаж судьбой родственников.

Категорией риска называют украинцев в Норвегии – на которых с высокой вероятностью будут нацелены вербовщики российских спецслужб, это называют "особым вызовом".

Премьер Дании также не верит в возвращение мирового порядка, который царил до недавнего времени.