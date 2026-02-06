Опозиція цікавиться у Бабіша, чи буде уряд Чехії досліджувати справу Епштейна на "чеські сліди"

Депутат від Піратської партії Чехії, колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський надіслав запит прем’єру країни Андрею Бабішу щодо того, чи планує уряд ініціювати дослідження матеріалів справи Епштейна на згадки у них осіб, тісно пов’язаних з Чехією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Ліпавський повідомив про свій запит до Бабіша і зазначив, що цікавиться у ньому, чи досліджує уряд матеріали справи Епштейна на згадки про зв’язки мільярдера з Чехією, чи відомо щось про його потенційне перебування у Чехії, чи планують правоохоронні органи офіційне розслідування щодо можливих постраждалих дівчат з Чехії тощо.

Ліпавський зауважив, що польський прем’єр Дональд Туск вже анонсував дослідження справи Епштейна з метою перевірки згадок Польщі, виявлення потенційних постраждалих дівчат з Польщі та встановлення безпекових ризиків, оскільки завдяки мережі Епштейна могли збирати компромат в інтересах Росії; у Словаччині після публікації вже довелося піти у відставку безпековому раднику прем’єра Мірославу Лайчаку.

"Якщо є якісь докази, що ведуть до Чехії – уряд Чехії має діяти проактивно і послідовно, щоб жодна обґрунтована підозра не залишилась поза увагою", – наголосив Ян Ліпавський.

У Норвегії після публікації матеріалів справи Епштейна ініціювали розслідування проти експрем’єра країни і колишнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда. Серйозні іміджеві проблеми виникли також у кронпринцеси Метте-Маріт.

Через виявлені факти спілкування з Епштейном призупинили на посаді посла Норвегії в Йорданії та Іраку, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – товаришував з покійним мільярдером.

Детально про скандал – у статті Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.