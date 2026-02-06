Оппозиция интересуется у Бабиша, будут ли исследовать дело Эпштейна на "чешские следы"

Депутат от Пиратской партии Чехии, бывший министр иностранных дел Ян Липавский направил запрос премьеру страны Андрею Бабишу относительно того, планируют ли правительство инициировать исследование материалов дела Эпштейна на упоминания в них лиц, тесно связанных с Чехией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Липавский сообщил о своем запросе к Бабишу и отметил, что интересуется в нем, исследует ли правительство материалы дела Эпштейна на упоминания о связи миллиардера с Чехией, известно ли что-то о его потенциальном пребывании в Чехии, планируют ли правоохранительные органы официальное расследование в отношении возможных пострадавших девушек из Чехии и тому подобное.

Липавский отметил, что польский премьер Дональд Туск уже анонсировал исследование дела Эпштейна с целью проверки упоминаний Польши, выявления потенциальных пострадавших девушек из Польши и установления рисков безопасности, поскольку благодаря сети Эпштейна могли собирать компромат в интересах России; в Словакии после публикации уже пришлось уйти в отставку советнику по безопасности премьера Мирославу Лайчаку.

"Если есть какие-то доказательства, ведущие к Чехии – правительство Чехии должно действовать проактивно и последовательно, чтобы ни одно обоснованное подозрение не осталось без внимания", – подчеркнул Ян Липавский.

В Норвегии после публикации материалов дела Эпштейна инициировали расследование против экс-премьера страны и бывшего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Серьезные имиджевые проблемы возникли также у кронпринцессы Метте-Марит.

Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном приостановили в должности посла Норвегии в Иордании и Ираке, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – дружил с покойным миллиардером.

