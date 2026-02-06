Нідерланди повернули Єгипту викрадену скульптуру віком 3,5 тисячі років

Нідерланди повернули Єгипту скульптуру віком 3,5 тисячі років, яка була викрадена і знову з'явилася на художній виставці у 2022 році.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Розслідування, проведене нідерландською поліцією та інспекцією культурної спадщини, підтвердило у 2025 році, що скульптура була викрадена і незаконно вивезена з Єгипту, найімовірніше, під час заворушень "Арабської весни" 2011 року, після чого з'явилася на міжнародному ринку мистецтва.

Експерти вважають, що артефакт – кам'яна голова, яка спочатку була частиною блокової статуї – походить з Луксора на півдні Єгипту. На ній зображений посадовець з часів правління фараона Тутмоса III.

Вона була конфіскована у 2022 році на ярмарку в нідерландському місті Маастрихт.

"Наша політика полягає в тому, щоб повертати те, що нам не належить, і завжди повертати це законним культурним групам або країнам", – сказав міністр культури Нідерландів Гуке Моес, передаючи артефакт єгипетському послу.

Посол Єгипту Емад Ханна сказав, що його країна відстежує артефакти, які з'являються на виставках або аукціонах.

"Це дуже важливо для нас з погляду туризму та економіки, тому що, зрештою, коли туристи приїжджають до Єгипту, щоб побачити ці речі, це, безумовно, має значення", – наголосив він.

