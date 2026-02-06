Нидерланды вернули Египту похищенную скульптуру возрастом 3,5 тысячи лет

Нидерланды вернули Египту скульптуру возрастом 3,5 тысячи лет, которая была похищена и вновь появилась на художественной выставке в 2022 году.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Расследование, проведенное нидерландской полицией и инспекцией культурного наследия, подтвердило в 2025 году, что скульптура была похищена и незаконно вывезена из Египта, скорее всего, во время беспорядков "Арабской весны" 2011 года, после чего появилась на международном рынке искусства.

Эксперты считают, что артефакт – каменная голова, которая изначально была частью блочной статуи – происходит из Луксора на юге Египта. На ней изображен чиновник из времен правления фараона Тутмоса III.

Она была конфискована в 2022 году на ярмарке в нидерландском городе Маастрихт.

"Наша политика заключается в том, чтобы возвращать то, что нам не принадлежит, и всегда возвращать это законным культурным группам или странам", – сказал министр культуры Нидерландов Гуке Моес, передавая артефакт египетскому послу.

Посол Египта Эмад Ханна сказал, что его страна отслеживает артефакты, которые появляются на выставках или аукционах.

"Это очень важно для нас с точки зрения туризма и экономики, потому что, в конце концов, когда туристы приезжают в Египет, чтобы увидеть эти вещи, это, безусловно, имеет значение", – подчеркнул он.

