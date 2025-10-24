Зниклий малюнок Пікассо знайшли в Мадриді через кілька тижнів після зникнення

Іспанська поліція заявила в п'ятницю, що знайшла малюнок Пабло Пікассо 1919 року, який зник раніше цього місяця перед запланованим показом на тимчасовій виставці на півдні Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Невеликий "Натюрморт з гітарою" в рамці був частиною великої партії творів мистецтва, яку перевозили з Мадрида до Гранади. Організатори виставки подали заяву в поліцію 10 жовтня, коли помітили її зникнення після розпакування ящиків.

У дописі на X поліція повідомила, що картина, можливо, не була завантажена на транспортну вантажівку до того, як вантаж покинув Мадрид. Бригада з охорони історичної спадщини продовжує розслідування, йдеться в повідомленні, не вказуючи, чи вважає поліція, що було скоєно якийсь злочин.

Поліція зареєструвала картину, яка належить приватному колекціонеру, в глобальній базі даних Інтерполу про викрадені твори мистецтва, що містить близько 57 000 одиниць.

Фонд CajaGranada, який організував виставку, повідомив, що на відеозаписі з камер спостереження видно, що з автомобіля, який прибув на місце, було вивантажено лише 57 робіт, замість очікуваних 58.

Наймасштабніша крадіжка творів Пікассо сталася у 1976 році, коли в Авіньйоні, на південному сході Франції, поцупили одразу понад сотню полотен. Їх у підсумку знайшли.

У 2022 році в іспанському аеропорту конфіскували ескіз Пікассо вартістю майже 500 тисяч євро.

П’ять років тому в Афінах знайшли вкрадені полотна Пікассо і Мондріана.