Естонія передала Україні партію генераторів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про внесок Естонії у зміцнення енергетики України.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною, пише "Європейська правда".

У межах візиту Тсахкна оголосив про передачу України 10 потужних генераторів.

Сибіга також заявив про плани відкриття нових почесних консульств України в естонських містах Тарту та Нарва у 2026 році.

Глави української та естонської дипломатій обговорили мирні зусилля, підсумки зустрічей в Абу-Дабі та подальші кроки. Сторони погодилися, що для успіху дипломатії необхідно посилювати тиск на агресора.

Окрім цього, міністри обговорили інструменти максимального посилення 20-го пакета санкцій ЄС.

Писали, що Тсахкна відкрив в українській столиці пункт незламності, який буде фінансувати його країна.

Нещодавно писали, що до нового пакета безпекової допомоги, який готує Естонія для України, увійдуть дрони та засоби протидії безпілотникам.