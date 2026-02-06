Эстония передала Украине партию генераторов
Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о вкладе Эстонии в укрепление энергетики Украины.
Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной, пишет "Европейская правда".
В рамках визита Тсахкна объявил о передаче Украине 10 мощных генераторов.
Сибига также заявил о планах открытия новых почетных консульств Украины в эстонских городах Тарту и Нарва в 2026 году.
Главы украинской и эстонской дипломатии обсудили мирные усилия, итоги встреч в Абу-Даби и дальнейшие шаги. Стороны согласились, что для успеха дипломатии необходимо усиливать давление на агрессора.
Кроме этого, министры обсудили инструменты максимального усиления 20-го пакета санкций ЕС.
Писали, что Тсахкна открыл в украинской столице пункт несокрушимости, который будет финансировать его страна.
Недавно писали, что в новый пакет помощи в области безопасности, который Эстония готовит для Украины, войдут дроны и средства противодействия беспилотникам.