Эстония передала Украине партию генераторов

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о вкладе Эстонии в укрепление энергетики Украины.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной, пишет "Европейская правда".

В рамках визита Тсахкна объявил о передаче Украине 10 мощных генераторов.

Сибига также заявил о планах открытия новых почетных консульств Украины в эстонских городах Тарту и Нарва в 2026 году.

Главы украинской и эстонской дипломатии обсудили мирные усилия, итоги встреч в Абу-Даби и дальнейшие шаги. Стороны согласились, что для успеха дипломатии необходимо усиливать давление на агрессора.

Кроме этого, министры обсудили инструменты максимального усиления 20-го пакета санкций ЕС.

Писали, что Тсахкна открыл в украинской столице пункт несокрушимости, который будет финансировать его страна.

Недавно писали, что в новый пакет помощи в области безопасности, который Эстония готовит для Украины, войдут дроны и средства противодействия беспилотникам.