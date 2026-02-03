Естонія готує новий пакет допомоги Україні з дронами та  засобами протидії БпЛА

До нового пакета безпекової допомоги, який готує Естонія для України, увійдуть дрони та засоби протидії безпілотникам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Міноборони України за підсумками розмови очільника відомства Михайла Федорова з естонським колегою Ханно Певкуром.

В ході розмови Федоров поінформував Певкура про наслідки чергового масованого обстрілу України, під час якого ворог застосував близько 70 ракет і сотні безпілотників.

Український міністр наголосив, що ключовим пріоритетом залишається розбудова розподіленої системи протиповітряної оборони та підвищення ефективності знищення ударних дронів. Саме на цих напрямах Україна та союзники концентрують спільні зусилля.

Очільник Міноборони подякував Естонії за обіцянку надавати безпекову допомогу Україні на рівні, як мінімум, 0,25% ВВП щороку та важливі внески в ініціативу PURL.

Окремо Федоров відзначив ключову роль естонських партнерів в ІТ-коаліції. Завдяки технологічному лідерству Естонії та роботі коаліції Україна масштабує цифрові рішення, зокрема онлайн-сервіси для військових.

Раніше стало відомо, що Швеція та Данія разом передадуть Україні пакет допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони, на суму 2,6 мільярда шведських крон (246 млн євро).

Перед тим повідомляли, що Швеція також готує "один з найбільших" пакетів військової допомоги для України.