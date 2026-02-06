Укр Рус Eng

Глава МЗС Естонії відкрив у Києві пункт незламності

Фото
Новини — П'ятниця, 6 лютого 2026, 09:16 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, який перебуває із візитом в Україні, відкрив в українській столиці пункт незламності, який буде фінансувати його країна.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 5 лютого, Тсахкна відкрив у Києві пункт незламності, фінансування якого забезпечила Естонія. 

За словами глави МЗС Естонії, пункт надасть притулок, тепло та психологічну підтримку в умовах триваючого терору з боку Росії та тривалих відключень електроенергії та опалення.

"У навколишній темряві цей промінь світла допомагає гарантувати, що спроби Росії зламати дух українців зазнають невдачі", – додав він.

Писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час дводенного візиту до України відвідав Чернігівську область, зокрема село Ягідне, де російські окупанти утримували в полоні понад 300 людей.

В Києві Рютте оглянув одну зі столичних ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки. 

А під час виступу у Верховній Раді генсек НАТО заявив, що 90% ракет для української ППО надійшло через програму PURL.

Естонія Війна з РФ
