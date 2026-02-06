Чехия сокращает расходы на гуманитарную помощь другим странам, в том числе Украине

Министерство иностранных дел Чехии более чем в три раза сократит расходы на гуманитарную помощь за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание ČT24.

Предыдущее правительство Петра Фиалы выделяло на гуманитарные проекты для других государств около 165 млн крон (6,8 млн евро). Теперь действующий кабинет Андрея Бабиша предлагает сократить эти расходы до 50 млн чешских крон (2 млн евро).

По словам министра иностранных дел Петра Мацинки, причина таких сокращений заключается в экономии бюджетных средств.

Чехия использовала эти деньги для финансирования гуманитарных инициатив в других странах мира, например эксплуатации вертолетов для ликвидации пожаров в Испании или помощи сектору Газы.

Эта помощь также поступала Украине – на эти средства чешское правительство закупило генераторы для критических нужд украинских городов.

Сокращение гуманитарных расходов раскритиковали в оппозиции. Экс-министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал это "местью человечеству". По словам политика, в случае гуманитарных катастроф глава МИД должен быстро принимать решения о срочной помощи, а не ждать выделения средств от всего правительства.

Как отметил Липавский, эти расходы также использовались на проекты в Украине, в частности по восстановлению школ или жилья для внутренне перемещенных лиц. Пока неясно, будут ли эти инициативы продолжены.

Как писали, Чехия готовит к отправке в Украину 55 генераторов, которые предоставляются в качестве срочной гуманитарной помощи из-за сложной ситуации в энергетике в условиях обстрелов и суровой зимы.

Параллельно чешский общественный сбор накопил 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины – в дополнение к другим низовым инициативам и поддержке от местных властей.