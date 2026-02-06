США призвали своих граждан в Иране "немедленно" выезжать

Соединенные Штаты призвали граждан страны, находящихся на территории Ирана, как можно скорее выехать оттуда.

Как сообщает "Европейская правда", объявление было опубликовано 6 февраля на странице виртуального посольства США в Иране.

Первым в списке рекомендуемых действий в связи с ситуацией стоит совет "выезжать из Ирана немедленно".

В объявлении предупреждают, что авиакомпании продолжают отменять рейсы из и в Иран.

"Гражданам США следует быть готовыми к продолжению проблем с интернетом, спланировать альтернативные средства коммуникации. Если для вас это безопасно, рассмотрите выезд из Ирана наземным путем в Армению или Турцию", – говорится в объявлении.

Американцам с двойным гражданством США и Ирана советуют выезжать по иранскому паспорту, поскольку американский может сразу стать причиной задержания.

Тем, кто не может или не хочет уезжать, советуют обустроить себе безопасное место, запасы воды, еды, лекарств и вещей первой необходимости.

Напомним, 6 февраля США и Иран должны встретиться в Омане для переговоров по ядерной программе Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.

О встрече начали договариваться вскоре после того, как США отправили в регион масштабную флотилию, а президент США Дональд Трамп призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров по ядерной программе Ирана.

Также стало известно, что Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых действий против Ирана, которые бы в то же время не переросли в длительную войну на Ближнем Востоке.