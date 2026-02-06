Швеция ужесточает законодательные ограничения для мигрантов

Правительство Швеции рассматривает изменения в иммиграционное законодательство, которые обяжут всех просителей убежища размещаться в центрах приема мигрантов на время рассмотрения их заявлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Швеция стремится отменить закон, который позволяет просителям убежища самостоятельно выбирать условия проживания. По словам чиновников, он привел к проблемам с перенаселенностью, социальной изоляцией и облегчил мигрантам нелегальное пребывание в стране.

"Это законодательство имело много негативных последствий. Изоляция, уязвимость и тысячи людей, которые исчезают. Даже неизвестно, находятся они в Швеции или нет", – заявил министр миграции Швеции Йохан Форсселл.

Новая законодательная инициатива предлагает обязать соискателей убежища проживать в центрах Миграционной службы. Мигрантам также не позволят выезжать за пределы округа, в который их направят службы.

Тот, кто будет нарушать новые правила, рискует потерять свои суточные выплаты от правительства.

С 2015 года около 160 тысяч человек попросили убежища в Швеции. Ужесточение иммиграционных ограничений, вероятно, станет ключевым фактором на парламентских выборах в стране в сентябре этого года.

Между тем в Германии сообщили о резком снижении количества просьб предоставить убежище в 2025 году.

А в Испании правительство предлагает легализовать 500 тысяч нелегальных мигрантов и просителей убежища.

Напомним, переговорщики Европейского Союза 18 декабря договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".