В ЄС солідарні з прем’єром Іспанії на тлі нападок Маска і Дурова

В Єврокомісії заявили, що висловлюють "повну солідарність" з іспанським прем’єром Педро Санчесом у зв'язку з нападками з боку власника X Ілона Маска та засновника Telegram Павла Дурова через намір Іспанії посилити контроль над цифровими платформами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Європейської комісії з питань цифрової політики Тома Реньє, якого цитує агентство EFE.

Речник заявив, що Брюссель "підтримує" дії, які країни ЄС хочуть вжити на національному рівні для регулювання соціальних мереж.

Водночас він наголосив, що вжиті заходи повинні відповідати закону про цифрові послуги (DSA), який встановлює зобов'язання для платформ на рівні ЄС.

"Повна солідарність з прем'єр-міністром Іспанії. Звичайно, ми засуджуємо будь-які нападки на лідерів наших держав-членів", – сказав Реньє, коментуючи нападки Маска і Дурова на очільника іспанського уряду.

Нещодавно Санчес заявив про намір впровадити заборону доступу до соціальних мереж для осіб віком до 16 років.

Коментуючи ці наміри іспанського уряду, Маск назвав Санчеса "тираном і зрадником іспанського народу".

А російський бізнесмен і засновник Telegram Павел Дуров назвав це рішення прецедентом "для відстеження особистості кожного користувача". Дуров також стверджував, що нововведення стане інструментом для придушення опозиції.

У відповідь Санчес заявив: "Хай техноолігархи гавкають, Санчо, це знак того, що ми їдемо верхи".