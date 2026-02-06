В ЕС солидарны с премьером Испании на фоне нападок Маска и Дурова

В Еврокомиссии заявили, что выражают "полную солидарность" с испанским премьером Педро Санчесом в связи с нападками со стороны владельца X Илона Маска и основателя Telegram Павла Дурова из-за намерения Испании усилить контроль над цифровыми платформами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам цифровой политики Тома Ренье, которого цитирует агентство EFE.

Пресс-секретарь заявил, что Брюссель "поддерживает" действия, которые страны ЕС хотят предпринять на национальном уровне для регулирования социальных сетей.

В то же время он подчеркнул, что принятые меры должны соответствовать закону о цифровых услугах (DSA), который устанавливает обязательства для платформ на уровне ЕС.

"Полная солидарность с премьер-министром Испании. Конечно, мы осуждаем любые нападки на лидеров наших государств-членов", – сказал Ренье, комментируя нападки Маска и Дурова на главу испанского правительства.

Недавно Санчес заявил о намерении ввести запрет доступа к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет.

Комментируя эти намерения испанского правительства, Маск назвал Санчеса "тираном и предателем испанского народа".

А российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров назвал это решение прецедентом "для отслеживания личности каждого пользователя". Дуров также утверждал, что нововведение станет инструментом для подавления оппозиции.

В ответ Санчес заявил: "Пусть техноолигархи лают, Санчо, это знак того, что мы едем верхом".