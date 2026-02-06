Естонія може внести більше коштів в ініціативу із закупівлі зброї США для України

Естонія розглядає можливість додаткового внеску до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає закупівлю американської зброї для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна на пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Міністр нагадав, що Естонія вже доєдналась до ініціативи PURL. Зокрема, у вересні повідомляли, що країна внесе до ініціативи 10 мільйонів євро.

"Естонія доєдналася до механізму PURL. Наш уряд зараз розглядає можливість зробити додатковий внесок до PURL, щоб Україна могла отримати від США те, що потрібно", – сказав Тсахкна.

Він також наголосив, що Естонія на 100% підтримує Україну та її територіальну цілісність. Міністр запевнив, що Таллінн ніколи не визнає насильницьку зміну кордонів України.

"Ніяких змін у позиції Естонії щодо підтримки України. Більше тиску на РФ", – підкреслив естонський міністр, пообіцявши продовжувати військову допомогу Україні.

Нещодавно також стало відомо, що Естонія готує новий пакет допомоги Україні з дронами та засобами протидії БпЛА.