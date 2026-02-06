Эстония может внести больше средств в инициативу по закупке оружия США для Украины

Эстония рассматривает возможность дополнительного взноса в механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает закупку американского оружия для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Министр напомнил, что Эстония уже присоединилась к инициативе PURL. В частности, в сентябре сообщалось, что страна внесет в инициативу 10 миллионов евро.

"Эстония присоединилась к механизму PURL. Наше правительство сейчас рассматривает возможность сделать дополнительный взнос в PURL, чтобы Украина могла получить от США то, что нужно", – сказал Тсахкна.

Он также подчеркнул, что Эстония на 100% поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Министр заверил, что Таллинн никогда не признает насильственное изменение границ Украины.

"Никаких изменений в позиции Эстонии по поддержке Украины. Больше давления на РФ", – подчеркнул эстонский министр, пообещав продолжать военную помощь Украине.

Недавно также стало известно, что Эстония готовит новый пакет помощи Украине с дронами и средствами противодействия БПЛА.