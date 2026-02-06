Турция и ЕС договорились модернизировать соглашение о таможенном союзе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос договорились об обновлении соглашения, упрощающего торговлю между Анкарой и Евросоюзом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Министерства иностранных дел Турции.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос встретилась с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во время визита в Анкару в пятницу.

Согласно совместному коммюнике, ЕС и Турция будут работать над реализацией полного потенциала таможенного союза и его обновлением.

Договор о таможенном союзе между ЕС и Турцией был подписан в 1995 году. Фактически это соглашение является главным документом, регулирующим отношения Анкары с блоком.

Стороны также приветствовали постепенное возобновление деятельности Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Турции. ЕИБ приостановил предоставление новых кредитов Анкаре в 2019 году из-за спора о бурении нефти и газа у Кипра.

Как писали, европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос отправилась в Турцию с целью углубить двусторонние отношения. Она отметила, что страна является важным партнером ЕС, в частности в вопросе завершения войны в Украине.

Напомним, Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако в 2016-м процесс был остановлен. Евроинтеграционный прогресс Турции затормозился из-за ряда факторов, в частности обеспокоенности по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Несмотря на это, Турция формально остается кандидатом на членство в ЕС.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.