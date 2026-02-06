Міністр оборони Румунії вважає нереальним створення "стіни дронів"

Міністр оборони Румунії Раду Міруца вважає нереалістичною ідею створення "стіни дронів", яка б мала захищати від вторгнення ворожих безпілотників.

Заяву очільника румунського оборонного відомства наводить News.ro, повідомляє "Європейська правда".

Міруца переконаний, що ідея створення такої стіни – це утопія.

"У нас ще немає стіни. Немає стіни ні в Польщі, немає стіни ні в північних країнах. Ця "стіна дронів", в якій хтось, як у комп'ютерній грі, опускає завісу, через яку не проходить абсолютно нічого, – це утопія", – сказав він.

За словами міністра, для того, щоб не допустити вторгнення дронів румунські військові постійно переміщують засоби ППО. Також постійно перебувають у готовності ескадрильї винищувачів, які в певних сценаріях піднімаються з землі.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.

Польща заявила, що планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".