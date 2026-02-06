Министр обороны Румынии считает нереальным создание "стены дронов"

Министр обороны Румынии Раду Мируца считает нереалистичной идею создания "стены дронов", которая должна была бы защищать от вторжения вражеских беспилотников.

Заявление главы румынского оборонного ведомства приводит News.ro, сообщает "Европейская правда".

Мируца убежден, что идея создания такой стены – это утопия.

"У нас еще нет стены. Нет стены ни в Польше, нет стены ни в северных странах. Эта "стена дронов", в которой кто-то, как в компьютерной игре, опускает завесу, через которую не проходит абсолютно ничего, – это утопия", – сказал он.

По словам министра, для того, чтобы не допустить вторжения дронов, румынские военные постоянно перемещают средства ПВО. Также постоянно находятся в готовности эскадрильи истребителей, которые в определенных сценариях поднимаются с земли.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.

Польша заявила, что планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".