Зеленський і глава МЗС Естонії обговорили енергетичну і оборонну допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Естонії Маргусом Тсакхною говорив про подальшу підтримку України, зокрема в енергетичній і оборонній сфері.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Також, за його словами, йшлося про співпрацю з партнерами в рамках "коаліції рішучих", посилення можливостей протиповітряної оборони та додаткові внески в ініціативу PURL.

"Ми також обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення миру, а також конкретні кроки для тиску на Росію. Серед ключових заходів – завершення 20-го пакета санкцій ЄС та блокування російського танкерного флоту", – зазначив Зеленський.

Своєю чергою Тсакхна наголосив, що Естонія, як голова формату північно-балтійського співробітництва NB8, продовжуватиме ставити досягнення справедливого і тривалого миру в Україні в центр наших спільних зусиль.

"Доки мета Росії знищити Україну та змінити безпекову ситуацію в Європі залишатиметься незмінною, політика Естонії щодо ізоляції та тиску на Росію залишатиметься непохитною", – підкреслив він.

Міністр наголосив на необхідності посилювати санкції проти РФ, продовжувати надавати допомогу Україні, а також "досягти прогресу у встановленні міцних та надійних гарантій безпеки для України".

"Ми також продовжимо нашу роботу з просування України на шляху до членства в Європейському Союзі та забезпечення того, щоб Україна могла швидко почати використовувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Наші зусилля спрямовані на те, щоб агресія зазнала поразки, а Україна стала вільною, безпечною та цілісною", – резюмував Тсакхна.

Писали, що Тсахкна відкрив в українській столиці пункт незламності, який буде фінансувати його країна.

Він також говорив, що Естонія розглядає можливість додаткового внеску до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає закупівлю американської зброї для України.