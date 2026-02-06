Зеленский и глава МИД Эстонии обсудили энергетическую и оборонную помощь Украине

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Эстонии Маргусом Тсакхной говорил о дальнейшей поддержке Украины, в частности в энергетической и оборонной сфере.

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Также, по его словам, речь шла о сотрудничестве с партнерами в рамках "коалиции решительных", усилении возможностей противовоздушной обороны и дополнительных взносах в инициативу PURL.

"Мы также обсудили дипломатические усилия, направленные на достижение мира, а также конкретные шаги для давления на Россию. Среди ключевых мер – завершение 20-го пакета санкций ЕС и блокирование российского танкерного флота", – отметил Зеленский.

В свою очередь Тсакхна подчеркнул, что Эстония, как председатель формата северо-балтийского сотрудничества NB8, будет продолжать ставить достижение справедливого и прочного мира в Украине в центр наших совместных усилий.

"Пока цель России уничтожить Украину и изменить ситуацию с безопасностью в Европе будет оставаться неизменной, политика Эстонии по изоляции и давлению на Россию будет оставаться непоколебимой", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул необходимость усиливать санкции против РФ, продолжать оказывать помощь Украине, а также "достичь прогресса в установлении прочных и надежных гарантий безопасности для Украины".

"Мы также продолжим нашу работу по продвижению Украины на пути к членству в Европейском Союзе и обеспечению того, чтобы Украина могла быстро начать использовать кредит в размере 90 млрд евро. Наши усилия направлены на то, чтобы агрессия потерпела поражение, а Украина стала свободной, безопасной и целостной", – резюмировал Тсакхна.

Писали, что Тсахкна открыл в украинской столице пункт несокрушимости, который будет финансировать его страна.

Он также говорил, что Эстония рассматривает возможность дополнительного взноса в механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает закупку американского оружия для Украины.