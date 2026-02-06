У Єврокомісії прокоментували бажання ФІФА повернути російські футбольні команди

Європейська комісія поважає право спортивних федерацій та культурних організацій приймати рішення щодо свого складу, але, оскільки Росія продовжує агресію проти України, підтримує варіант Міжнародного олімпійського комітету, який вимагає від російських спортсменів виступати як нейтральні атлети.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова.

Єврокомісія підтримує участь російських спортсменів в міжнародних змаганнях у статусі нейтральних атлетів.

"Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення зробити російських спортсменів нейтральними на Зимових Олімпійських іграх. Ми згодні з цією позицією, оскільки вважаємо, що в основі цінностей Олімпійських ігор також лежить мир, а Росія все ще продовжує російську агресію проти України", – заявила Грнчіржова, відповідаючи на питання щодо можливих планів ФІФА повернути у змагання російські футбольні команди.

Вона підкреслила, що "європейські цінності завжди повинні поважатися, як у сфері культури, так і у сфері спорту, і ми підтримуємо інклюзивність спортивних та культурних заходів".

"Тому ми поважаємо право спортивних федерацій та культурних організацій приймати рішення щодо участі, але ми беремо до уваги їхні рішення", – додала речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", Естонія розкритикувала участь російських спортсменів в Олімпійських іграх 2026 року у статусі "нейтральних".

Своєю чергою, Латвія заборонила в’їзд спортсменам з РФ перед змаганнями із санного спорту.

Нагадаємо, РФ здійснила кібератаки на Італію, попри заклики до миру під час Олімпійських ігор.

Президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.