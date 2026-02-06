В Еврокомиссии прокомментировали желание ФИФА вернуть российские футбольные команды

Европейская комиссия уважает право спортивных федераций и культурных организаций принимать решения относительно своего состава, но, поскольку Россия продолжает агрессию против Украины, поддерживает вариант Международного олимпийского комитета, который требует от российских спортсменов выступать как нейтральные атлеты.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Эва Грнчиржова.

Еврокомиссия поддерживает участие российских спортсменов в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.

"Международный олимпийский комитет принял решение сделать российских спортсменов нейтральными на Зимних Олимпийских играх. Мы согласны с этой позицией, поскольку считаем, что в основе ценностей Олимпийских игр также лежит мир, а Россия все еще продолжает российскую агрессию против Украины", – заявила Грнчиржова.

Она подчеркнула, что "европейские ценности всегда должны уважаться, как в сфере культуры, так и в сфере спорта, и мы поддерживаем инклюзивность спортивных и культурных мероприятий".

"Поэтому мы уважаем право спортивных федераций и культурных организаций принимать решения относительно участия, но мы принимаем к сведению их решения", – добавила пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", Эстония раскритиковала участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года в статусе "нейтральных".

В свою очередь, Латвия запретила въезд спортсменам из РФ перед соревнованиями по санному спорту.

Напомним, РФ совершила кибератаки на Италию, несмотря на призывы к миру во время Олимпийских игр.

Президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.