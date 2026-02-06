Литва вручила послу РФ ноту протесту через атаки по Україні

Міністерство закордонних справ Литви вручило російському послу у Вільнюсі ноту протесту через атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Литви.

У відомстві зазначили, що, обираючи однозначно цивільні цілі, такі як автобус із шахтарями, ринок Дружківки чи карету швидкої допомоги, а також тепло- та електроенергетичні компанії, Росія демонструє, що її участь у переговорах є лише імітацією.

Москва не зацікавлена у швидкому зупиненні війни, додали в МЗС.

У ноті протесту, врученій російському послу, також наголошується, що організатори та винуватці воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, будуть знайдені та притягнуті до відповідальності незалежно від терміну давності.

У Литві додали, що ця та інші ноти протесту Росії будуть використані в майбутньому як докази для забезпечення відповідальності російського політичного та військового керівництва.

Наприкінці січня МЗС Литви вже висловлювало протест російському послу через удари по Україні.

Як писали, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся з листом до прокурорів Міжнародного кримінального суду, щоб вони видали нові ордери на арешт росіян за атаки на українську енергетику.