Литва вручила послу РФ ноту протеста из-за атак на Украину

Министерство иностранных дел Литвы вручило российскому послу в Вильнюсе ноту протеста из-за атак РФ на объекты критической инфраструктуры и гражданское население Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

В ведомстве отметили, что, выбирая однозначно гражданские цели, такие как автобус с шахтерами, рынок Дружковки или карету скорой помощи, а также тепло- и электроэнергетические компании, Россия демонстрирует, что ее участие в переговорах – это лишь имитация.

Москва не заинтересована в быстром прекращении войны, добавили в МИД.

В ноте протеста, врученной российскому послу, также отмечается, что организаторы и виновники военных преступлений, совершенных Россией в Украине, будут найдены и привлечены к ответственности независимо от срока давности.

В Литве добавили, что эта и другие ноты протеста России будут использованы в будущем как доказательства для обеспечения ответственности российского политического и военного руководства.

В конце января МИД Литвы уже выражало протест российскому послу из-за ударов по Украине.

Как писали, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратился с письмом к прокурорам Международного уголовного суда, чтобы они выдали новые ордера на арест россиян за атаки на украинскую энергетику.