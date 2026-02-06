Суд ЄС дозволив вилучати автомобілі, ввезені з Росії

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, згідно з яким країни блоку мають право конфісковувати автомобілі, ввезені з Росії з порушенням санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Deutsche Welle.

Таке рішення Суд ЄС ухвалив, розглядаючи позов громадянина Росії, який проживає в німецькому Дюссельдорфі.

В січні 2023 року він придбав у Росії старий автомобіль, а в травні перевіз його до Дюссельдорфа без реєстраційних знаків. В Німеччині росіянин хотів провести реєстрацію автівки, однак німецька митниця вилучила транспортний засіб. Там послалися на санкції ЄС, які забороняють ввозити з РФ товари, які дають їй "суттєві доходи".

Суд ЄС наголосив, що заборона на ввезення певних товарів із РФ застосовується автоматично і не потребує доведення того, чи принесла ця покупка вигоди Росії.

У своєму рішенні суд послався на заборону, закріплену в Регламенті Ради ЄС № 833/2014 та його додатках. Вона поширюється на всі товари, що підпадають під відповідні митні обмеження, зокрема легкові автомобілі, незалежно від того, хто саме їх ввозить – юридична чи приватна особа.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 лютого Європейська комісія презентувала пропозиції до 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження мають вдарити по російському експорту енергоносіїв, обмежити фінансові послуги та торгівлю.

Оприлюднення змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".