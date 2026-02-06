Суд ЕС разрешил изымать автомобили, ввезенные из России

Суд Европейского Союза принял решение, согласно которому страны блока имеют право конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

Такое решение Суд ЕС принял, рассматривая иск гражданина России, проживающего в немецком Дюссельдорфе.

В январе 2023 года он приобрел в России подержанный автомобиль, а в мае перевез его в Дюссельдорф без регистрационных знаков. В Германии россиянин хотел провести регистрацию автомобиля, однако немецкая таможня изъяла транспортное средство. Там сослались на санкции ЕС, которые запрещают ввозить из РФ товары, приносящие ей "существенные доходы".

Суд ЕС подчеркнул, что запрет на ввоз определенных товаров из РФ применяется автоматически и не требует доказательства того, принесла ли эта покупка выгоду России.

В своем решении суд сослался на запрет, закрепленный в Регламенте Совета ЕС № 833/2014 и его приложениях. Она распространяется на все товары, подпадающие под соответствующие таможенные ограничения, в частности легковые автомобили, независимо от того, кто именно их ввозит – юридическое или частное лицо.

Как сообщала "Европейская правда", 6 февраля Европейская комиссия представила предложения к 20-му пакету санкций против России. Новые ограничения должны ударить по российскому экспорту энергоносителей, ограничить финансовые услуги и торговлю.

Обнародование содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.

Известно, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".