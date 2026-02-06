Муниципалитеты Литвы выделяют 50 тысяч евро на генераторы и обогреватели для Украины

"Ассоциация местных органов власти Литвы" выделила 50 тысяч евро от имени муниципалитетов страны на приобретение генераторов и обогревателей для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Правление ассоциации заявило, что эти средства пойдут на поддержку инициативы "Теплая Украина", основанной НПО "Сильнее вместе" в сотрудничестве с Литовским национальным художественным музеем.

Президент ассоциации и мэр Плунгеского района Аудрюс Клишонис отметил, что дальнейшая поддержка Украины со стороны Литвы остается чрезвычайно важной.

"Последовательность является одной из ключевых черт поддержки Украины со стороны Литвы. Мы понимаем, что, к сожалению, война не следует графику, но Украина должна иметь возможность полагаться хотя бы на одну постоянную вещь – поддержку стран, которые стоят на ее стороне", – сказал он.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году ассоциация, по ее данным, выделила Украине помощь в размере 230 тысяч евро.

Клишонис добавил, что многие литовские муниципалитеты поддерживают тесные связи с украинскими городами, отправляя им товары и транспортные средства, предоставляя финансовую помощь муниципалитетам-партнерам и организуя гуманитарные кампании и детские лагеря.

Как сообщалось, 5 февраля в Киев прибыла партия из 177 генераторов от Европейского Союза.

Кроме того, Испания передала Украине шесть генераторов большой мощности.