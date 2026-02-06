МИД Молдовы отреагировал на обнаружение неизвестного дрона на севере страны

МИД Молдовы заявил, что решительно осуждает любой инцидент, который может представлять собой нарушение воздушного пространства страны, после того, как вблизи села София в Дрокийском районе.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении министерства, пишет "Европейская правда".

"После обнаружения дрона вблизи села София, Дрокийский район, Министерство иностранных дел Республики Молдова решительно осуждает любой инцидент, который может представлять собой нарушение воздушного пространства страны и потенциальную угрозу безопасности граждан", – говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что Молдова подтверждает свою приверженность защите своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности граждан.

"Министерство иностранных дел внимательно следит за развитием событий в координации с компетентными национальными учреждениями. Мы повторно призываем население соблюдать указания органов власти, избегать приближения к подозрительным предметам и немедленно сообщать об обнаружении таких ситуаций в соответствующие органы", – добавили в МИД Молдовы.

Напомним, 17 января в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.

Еще один российский беспилотник обнаружили 22 января в селе Крокмаз Штефан-Водского района. Тогда в полиции заявили, что обнаруженный дрон содержал взрывчатку.