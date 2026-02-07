США отменили "карательные пошлины" против Индии из-за покупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, отменяющий штрафную пошлину в размере 25% на все импортные товары из Индии из-за ее закупок российской нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст указа.

"Начиная с 00:01 по восточному стандартному времени 7 февраля 2026 года, в отношении товаров, ввезенных для потребления или выпущенных со склада для потребления, товары происхождением из Индии, импортируемые в Соединенные Штаты, больше не будут облагаться дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%, установленной в соответствии с исполнительным указом 14329", – говорится в тексте.

В понедельник Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Индией, которое снижает американские пошлины на индийские товары с 50% до 18% в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти и снижение торговых барьеров.

Недавно Индия начала сокращать объемы закупок нефти у России. В январе они составляли около 1,2 млн баррелей в сутки, а по прогнозам Reuters, в феврале они сократятся до около 1 млн баррелей в сутки, а в марте – до 800 тысяч баррелей в сутки.

2 февраля Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что тот согласился прекратить покупать российскую нефть, что будет одним из благоприятных факторов для более быстрого завершения российско-украинской войны.

В конце января Европейский Союз и Индия после почти двадцати лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле.