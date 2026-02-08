В Германии обеспокоены низким уровнем запасов газа в газохранилищах

Учитывая низкий уровень заполнения немецких газохранилищ, "Зеленые" требуют созыва специального заседания комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики с участием министра экономики Катерины Райхе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Министр Райхе не выполняет своих обязанностей", – заявил политик партии "Зеленые" по вопросам энергетики Михаэль Келлнер немецкому информационному агентству.

"Министерство успокаивает. Они надеются на погоду, но ситуация напряженная", – добавил он.

Уровень заполнения газохранилищ в Германии в настоящее время составляет менее 28 процентов.

В заявлении "Зеленых" о созыве специального заседания говорится, что уровень наполнения является исторически низким и за месяц снизился на 25 процентов. С метеорологической точки зрения зима продлится еще много недель, при этом прогнозируется, что в большей части страны температура будет оставаться низкой.

Соответственно высок спрос на газ для отопления, помимо обычного спроса на газ немецкой промышленности. "Необходимо исключить дефицит или возможные перебои в поставках, в том числе со стороны политически ненадежных государств", – говорят "Зеленые".

Кроме того, цены на газ значительно выросли.

"Мы хотим знать, что делает министерство, чтобы хорошо пережить зиму. Как министр планирует быстро адаптировать правила, чтобы снова заполнить хранилища? И как федеральное правительство оценивает зависимость от Трампа в вопросе СПГ?", – сказал Келлнер.

Федеральное сетевое агентство недавно назвало ситуацию с поставками природного газа стабильной. "Хранилища природного газа остаются важными, но уже не являются единственным решающим показателем", – сказал президент агентства Клаус Мюллер. Бывший политик партии "Зеленые" занял эту должность в 2022 году под руководством предшественника Райхе Роберта Габека.

Как сообщала "Европейская правда", 3 февраля вступил в силу отказ ЕС от российского газа в 2027 году, первые контракты отменят с 25 апреля 2026-го.

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Ранее Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

Подробнее читайте в статье: Без шансов для российского газа: почему ЕС уже не вернется к энергетическому сотрудничеству с РФ.